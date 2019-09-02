Поліція затримала чоловіка, який розстріляв позашляховик на трасі Київ-Одеса

В Одеській області затримали чоловіка, який на трасі "Київ-Одеса" з рушниці обстріляв позашляховик Mitsubishi Pajero, а через кілька годин скоїв розбійний напад на поштове відділення у селі Нерубайске. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу одеської поліції.

Повідомляється, що зловмисник здійснив кілька пострілів по припаркованому на узбіччі траси "Київ-Одеса" позашляховику. Він також поранив водія, який встиг виїхати з-під обстрілу.

В той же день в селі Нерубайске зловмисник вчинив розбійний напад на відділення "Нової пошти".

"Погрожуючи працівниці установи і вистріливши в стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тсяч гривень та зник з місця пригоди", - йдеться в повідомленні.

Поліції вдалося затримати стрілка. Він виявився 39-річним громадянином сусідньої держави й на даний момент проживає в Одесі.

Також повідомляється, що у себе на батьківщині він був раніше засуджений за грабежі та крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 в Одесі і в даний час знаходиться на випробувальному терміні.

Давати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою і пояснювати мотиви цих злочинів він відмовився. Поліція розглядає кілька версій події, в тому числі і вбивство з метою заволодіння автомобілем. У ході проведення слідчих дій чоловік був пізнаний обома потерпілими.

Фото з місць злочину (od.npu.gov.ua)

В даний час йому повідомили про підозру у ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство). Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Крім того, вирішується питання про пред'явлення йому підозри за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу. Відзначається, що зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Кривому Розі два автомобіля зіткнулися на перехресті. В результаті загинули і постраждали люди.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі яхта переїхала човен і зникла з місця злочину. В результаті постраждали дві людини.