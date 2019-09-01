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У Кривому Розі в ДТП з двома автомобілями загинули три людини

Новини » Надзвичайні події    01.09.2019 - 20:10
У Кривому Розі в ДТП з двома автомобілями загинули три людини
Фото (dp.dsns.gov.ua)

Автомобілі зіткнулися а перехресті Нікопольського шосе і вулиці Літке

У Кривому Розі на перехресті Нікопольського шосе і вулиці Літке зіткнулися два автомобілі, в результаті ДТП загинули три людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Дніпропетровській області.

Аварія сталася сьогодні, 1 вересня. Рятувальники ДСНС встановили, що на перехресті проїжджої частини зіткнулися два автомобіля марки "Москвич" і Ford.

В результаті дорожньо-транспортної події три людини загинули, а саме, водій авто "Москвич" 1976 року і водій і пасажир автомобіля "Форд" 1985, 1958 років народження відповідно.

Нагадаємо, у Тернопільській області на трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули двоє людей, ще четверо отримали травми.

у місті Стрий Львівської області автомобіль збив чоловіка з двома дітьми, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина. Аварія сталася вчора, 30 серпня. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Т5, 60-річний житель міста Моршин, збив 40-річного місцевого жителя та двох його неповнолітніх дітей.

При ДТП у Тернопільській області загинули дві людини У Львівській області водій збив чоловіка з двома дітьми
Новини України ДТПКривий Ріг
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