Поліція затримала двох "мінерів"

Правоохоронці затримали двох осіб, які повідомили про хибні мінування в Києві та Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Facebook.

Наголошується, що в Києві 23-річна дівчина заявила про замінування будинку, де вона проживала. За її словами, вона повідомила про інцидент з-за конфлікту у родині.

У Львівській області 26-річний хлопець "позичив" мобільний телефон свого соведа і повідомив про замінування одного з місцевих підприємств.

Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що 20 травня в Черкасах поліція в результаті розшукових заходів затримала жінку, яка обґрунтовано підозрюється в дачі неправдивих повідомлень про замінування не менше двох об'єктів у місті. Нею виявилася мешканка Кіровоградської області, в Черкасах працює і знімає кімнату в одній із квартир міста. Жінка була затримана за місцем її тимчасового проживання.

Крім того, співробітники Ширяївського відділення поліції Одеській області затримали "мінера", який повідомив про неправдиве замінування відділення банку в селі Ширяєве. "Мминером" виявився 65-річний місцевий житель. Чоловік пояснив свої дії бажанням створити неприємність адміністрації банку, в якому йому нарахували велику суму заборгованості.