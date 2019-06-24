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У Бельгії затримали підозрюваного в підготовці теракту в посольстві США

Новини » Надзвичайні події    24.06.2019 - 18:24
У Бельгії затримали підозрюваного в підготовці теракту в посольстві США
Ілюстративне фото (GettyImages)

У понеділок підозрюваного заарештували

Поліція затримала бельгійця, якого підозрюють у підготовці теракту проти посольства Сполучених Штатів Америки в Брюсселі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на бельгійський мовник RTBF.

Вказано, що за підозрюваним давно вели спостереження спецслужби. Так, бельгійця помітили біля будівлі посольства за підозрілою діяльністю.

Повідомляється, що чоловіка з ініціалами М.Г. затримали в суботу у центрі Брюсселя. Затримання здійснили співробітники федеральної поліції. Його підозрюють у плануванні нападу на американське посольство у Брюсселі.

Підкреслимо, у понеділок суд взяв затриманого під варту за підготовку і спробу терористичної атаки. Підозрюваний обвинувачення заперечує.

Нагадаємо, в січні минулого року Бельгія вперше з 2015 року після терористичних актів у Брюсселі, в результаті яких загинули 32 людини, знизила рівень терористичної загрози. Прем'єр-міністр тоді підкреслював, що рівень загрози зменшений з третього до другого за чотирибальною шкалою. Дані показники вказують на "малоймовірну загрозу".

Як писало РБК-Україна, в квітні 2018-го в Бельгії підозрюваного в паризьких терактах засудили до 20 років ув'язнення.

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