ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке теракта в посольстве США

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 18:24
В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке теракта в посольстве США
Иллюстративное фото (GettyImages)

В понедельник подозреваемого арестовали

Полиция задержала бельгийца, которого подозревают в подготовке теракта против посольства Соединенных Штатов Америки в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский вещатель RTBF.

Указано, что за подозреваемым давно вели наблюдение спецслужбы. Так, бельгийца заметили у здания посольства за подозрительной деятельностью.

Сообщается, что мужчину с инициалами М. Г. задержали в субботу в центре Брюсселя. Задержание провели сотрудники федеральной полиции. Его подозревают в планировании нападения на американское посольство в Брюсселе.

Подчеркнем, в понедельник суд взял задержанного под стражу за подготовку и попытку террористической атаки. Подозреваемый обвинения отрицает.

Напомним, в январе прошлого года Бельгия впервые с 2015 года после террористических актов в Брюсселе, в результате которых погибли 32 человека, снизила уровень террористической угрозы. Премьер-министр тогда подчеркивал, что уровень угрозы уменьшен с третьего до второго по четырехбалльной шкале. Данные показатели указывают на "маловероятную угрозу".

Как писало РБК-Украина, в апреле 2018-го в Бельгии подозреваемого в парижских терактах приговорили к 20 годам заключения.

США готовятся эвакуировать персонал с военной базы в Ираке Посольство США требует расследования убийства журналиста Комарова
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиБельгияТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь