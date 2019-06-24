В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке теракта в посольстве США

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В понедельник подозреваемого арестовали

Полиция задержала бельгийца, которого подозревают в подготовке теракта против посольства Соединенных Штатов Америки в Брюсселе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бельгийский вещатель RTBF.

Указано, что за подозреваемым давно вели наблюдение спецслужбы. Так, бельгийца заметили у здания посольства за подозрительной деятельностью.

Сообщается, что мужчину с инициалами М. Г. задержали в субботу в центре Брюсселя. Задержание провели сотрудники федеральной полиции. Его подозревают в планировании нападения на американское посольство в Брюсселе.

Подчеркнем, в понедельник суд взял задержанного под стражу за подготовку и попытку террористической атаки. Подозреваемый обвинения отрицает.

Напомним, в январе прошлого года Бельгия впервые с 2015 года после террористических актов в Брюсселе, в результате которых погибли 32 человека, снизила уровень террористической угрозы. Премьер-министр тогда подчеркивал, что уровень угрозы уменьшен с третьего до второго по четырехбалльной шкале. Данные показатели указывают на "маловероятную угрозу".

Как писало РБК-Украина, в апреле 2018-го в Бельгии подозреваемого в парижских терактах приговорили к 20 годам заключения.