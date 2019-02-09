Поліція винесла постанови про звільнення активістів

Активістам не були вручені підозри

Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение адвоката Маси Найема в Facebook.

По его словам, постановления об освобождении были вынесены из-за недостаточности доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения.

"Полиция вынесла постановления об освобождении задержанных в порядке ст. 208 УПК по факту возможного нарушения ими ч. 4 ст. 296 УКУ. Основание - не добыто достаточных доказательств в совершении лицами указанного уголовного правонарушения, в связи с чем им не были вручены подозрения и не будут вручены по состоянию на момент фактического задержания", – заявил Найем.

Отмечается, что необходимо провести ряд следственных действий, которые не могут быть выполнены в течение 24 часов.

"Согласно ч. 2 и 3 ст. 278 УПК, подозрение вручается особе не позднее 24 часов с момента его задержания; если человеку не вручено уведомление о подозрении после 24 часов с момента задержания, такой человек подлежит немедленному освобождению", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Нацполиции Сергей Князев прокомментировал стычки, которые произошли возле Подольского управления полиции в Киеве.