RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поліція порушила справу через підпал офісу Денісової в Києві

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом підпалу дверей офісу омбудсмена Людмили Денісової. Затриманий чоловік підпалив двері щей іншої адміністративної будівлі в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Сьогодні поліція отримала повідомлення від перехожого, що невідомий чоловік кинув пляшки із невідомою речовиною під двері адмінбудівель на вулиці Інститутській та на вулиці Пилипа Орлика.

"Спецпризначенці оперативно затримали зловмисника. Він виявився уродженцем Київської області, 1970 року народження", - розповіли в поліції.

Правоохоронці порушили справу за фактом умисного знищення або пошкодження майна. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПожежаКиївДенисова