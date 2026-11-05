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Полиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в Тернополе

17:41 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Полиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в Тернополе Фото: задержание стрелка в Тернополе (Нацполиция)
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В Тернополе вооруженный мужчина взял в заложники людей в магазине, устроил стрельбу и взорвал предмет, похожий на гранату. Людям удалось скрыться, пока злоумышленника отвлекли полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Инцидент произошел сегодня, 5 ноября, около 11:00 на бульваре Даниила Галицкого. В торговое заведение вошел вооруженный мужчина и начал угрожать людям, после чего из помещения раздались выстрелы.

"В городе была введена специальная полицейская операция. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и все необходимые профильные службы", - говорится в заявлении.

В ходе переговоров полицейским удалось отвлечь злоумышленника, чем воспользовались заложники - они выбежали из помещения через служебный выход. В это время фигурант взорвал предмет, похожий на гранату, и стал хаотично стрелять.

Задержание нападающего и правовая квалификация

Благодаря слаженным действиям спецназовцев КОРД вооруженного правонарушителя задержали. Им оказался 53-летний житель Тернополя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители изъяли у него охотничий нож и предмет, похожий на пистолет.

Полиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в ТернополеПолиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в ТернополеПолиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в ТернополеПолиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в ТернополеПолиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в ТернополеПолиция отвлекла стрелка, а заложники убежали: новые детали инцидента в Тернополе

Следователи выяснили, что за некоторое время до нападения мужчина уже приходил в магазин, вел себя агрессивно и устроил конфликт с работниками. После этого он вышел, но потом вернулся с оружием.

Фигурант был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ведомости по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы человека) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, в Святошинском районе Киева недавно произошла стрельба во время конфликта между мужчинами. В результате инцидента один человек погиб, еще один был ранен.

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