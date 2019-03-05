Поліція Венесуели застосувала сльозогінний газ на карнавалі

Люди почали закидати поліцію камінням, та у відповідь застосувала газ

В столице Венесуэлы - Каракасе - во время традиционного карнавала полиция применила слезоточивый газ в сторону участников действия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на местное издание El Nacional.

Отмечается, что массовое мероприятие сопровождалось столкновениями участников карнавала с полицией. Так, группа молодых людей начала забрасывать стражей правопорядка камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

По данным СМИ, вследствие столкновений пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди полиции.

Напомним, Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, несмотря на угрозу ареста со стороны властей, вернулся в Венесуэлу. Гуайдо вернулся после недельного зарубежного турне, во время которого он убеждал своих сторонников в соседних странах в необходимости наращивать гуманитарную помощь и способствовать устранению Николаса Мадуро от власти.