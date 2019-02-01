Поліція збільшила показник викриття злочинних угрупувань у півтора рази

Всього було викрито 258 злочинних угрупувань в 2018 році

В прошлом году полиция пресекла деятельность 258 организованных преступных группировок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

По словам заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, этот показатель в полтора раза превышает показатель 2017 года.

Как отмечается, каждое четвертое группировка действовала в сфере незаконного оборота наркотиков, 14 – в сфере общественной морали и торговли людьми, столько же занимались хищением бюджетных средств. Члены 11 групп причастны к организации незаконных операций с оружием, а 17 групп имели устойчивые коррумпированные связи.

Как сообщало РБК-Украина, в прошлом 2018 году в Украине было зафиксировано 463,3 тыс. преступлений, среди которых - 1508 умышленных убийств.

Напомним, в течение 2018 года патрульные спасли 1394 человека, среди них 169 детей.