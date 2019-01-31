За рік поліцейські в Україні врятували майже 1,4 тис. людей

Фото: Євген Жуков (npu.gov.ua)

Як правило, це люди, які вчасно отримали меддопомогу завдяки діям поліції

Протягом 2018 року патрульні врятували 1394 людини, серед них 169 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За словами начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова, протягом минулого року екіпажі патрульної поліції опрацювали 5,6 мільйона викликів, які надійшли на лінію "102".

"Завдяки оперативним та професійним діям патрульні поліцейські у минулому році врятували 1394 людини, серед них 169 дітей. Це люди, які вчасно отримали першу медичну допомогу, в переважній більшості після дорожньо-транспортних пригод, а також винесені з будівель під час пожежі цілі сім’ї", – розповів Жуков.

Він також повідомив, що за минулий рік поліцейськими патрульної поліції задокументовано понад 1,7 мільйона адміністративних порушень. З цієї кількості 1,5 мільйона фактів – це порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема – 54 тисячі фактів керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Крім того, упродовж 2018 року патрульні розкрили майже 20,4 тисячі злочинів кримінального характеру. Поліцейські затримали 8,6 тисяч осіб, причетних до наркозлочинів, 4,3 тисячі – до крадіжок, а також 772 особи, що вчинили грабежі.

РБК-Україна писало, що у січні 2019 року задокументовано 20 фактів надання хабара працівникам поліції.