ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Поліція встановила особу людини, пов'язану з фургоном, який вибухнув у Нешвіллі

Автор: Роман Тверденко

Поліція знайшла людину, яка була пов'язана з фургоном, що вибухнув вранці в п'ятницю, 25 грудня, в Нешвіллі. Інші подробиці розслідування поки невідомі.

Популярні новини

Про це повідомляє CBS News з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Наголошується, що поліція знайшла мінімум одну людину, пов'язану з інцидентом в центрі міста. Вона пов'язаний з фургоном, який вибухнув у п'ятницю вранці.

Раніше повідомлялося, що американські правоохоронці виявили людські останки на місці вибуху автомобіля в місті Нешвілл, штат Теннесі. Однак, поки що не з'ясовано, як ці останки пов'язані з вибухом.

Нагадаємо, в п'ятницю вранці, 25 грудня, в Нешвіллі (штат Теннессі) стався вибух автомобіля в центрі міста. В результаті інциденту постраждали троє осіб. Представник місцевої поліції Дон Аарон заявив, що слідство вважає те, що трапилося навмисним вибухом.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати Америки