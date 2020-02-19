Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через масовий протест

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у центрі столиці анонсовано проведення декількох масових акцій

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування у центрі Києві у зв'язку з акцією протесту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Сьогодні у центрі столиці анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади.

"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, зараз під Офісом президента проходить акція протесту ФОПів проти запровадження РРО та посилення фіскального тиску, які запровадили зміни до податкового законодавства.

Нагадаємо, останній раз поліція посилювала заходи безпеки через протест вантажоперевізників під Кабміном. Вони вимагали звільнення міністра інфраструктури. У поліції тоді повідомили, що на вулиці Грушевського біля КМУ було припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів та тягачів.