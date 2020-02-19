ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через масовий протест

Новини » Надзвичайні події     19.02.2020 - 10:47
Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва через масовий протест
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у центрі столиці анонсовано проведення декількох масових акцій

Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування у центрі Києві у зв'язку з акцією протесту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Сьогодні у центрі столиці анонсовано проведення декількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади.

"Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, зараз під Офісом президента проходить акція протесту ФОПів проти запровадження РРО та посилення фіскального тиску, які запровадили зміни до податкового законодавства.

Нагадаємо, останній раз поліція посилювала заходи безпеки через протест вантажоперевізників під Кабміном. Вони вимагали звільнення міністра інфраструктури. У поліції тоді повідомили, що на вулиці Грушевського біля КМУ було припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів та тягачів.

Призначений новий глава поліції Черкаської області Одеських поліцейських взяли під варту за тортури над людиною
Новини України Київпротестполиция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся