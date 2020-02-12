Поліція посилила заходи безпеки через масову акцію під Кабміном

Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва через анонсовані масові акції протесту під будівлею Кабінету міністрів України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

У поліції повідомили, що наразі на вулиці Грушевського біля КМУ припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів та тягачів. Окрім цього, на декількох в’їздах до столиці сформовані колони вантажного транспорту, які також планують приєднатися до проведення акції у центрі Києва.

"Задля забезпечення публічної безпеки й порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування", - йдеться у повідомленні.

Фото: протест вантажоперевізників у Києві (РБК-Україна)

Як зазначає кореспондент РБК-Україна, проходить акція вантажоперевізників. Вони вимагають звільнення міністра інфраструктури. Учасники акції обіцяють, що якщо до 11:00 вони не почують ніякої відповіді від чиновників, то вся колона з Бориспільської траси поїде до Кабінету міністрів і продовжить свою акцію там.

За словами водіїв, під Кабмін з'їдуться 600 вантажівок.

Нагадаємо, раніше у центрі Києва учасників акції закидали петардами. В результаті правоохоронці доставили в Шевченківське управління поліції одинадцять громадян.