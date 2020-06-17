Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

Правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва. В урядовому кварталі заплановано кілька масових акцій.

Про це повідомили у поліції Києва.

Зокрема, на посилене чергування, разом з поліцейськими, заступили військові Національної гвардії.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення кількох масових акцій, зокрема, під адміністративними будівлями органів державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції уточнили, що один із заходів пройде на вул. Банковій, а його учасники "мають різні політичні вподобання".

"Не виключено, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій. Поліція поза політикою і незалежно від політичних вподобань організаторів акцій ми будемо діяти в межах своєї компетенції", - повідомили у київській поліції.

Нагадаємо, раніше під Шевченківським судом кілька днів поспіль відбувалися сутички поліції з мітингувальниками.

До цього кілька масових акцій пройшли під Верховною радою і Кабміном.