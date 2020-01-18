Поліція за добу зачинила майже 10 гральних закладів

Впродовж минулої доби, 17 січня, правоохоронці припинили діяльність 8 інтерактивних гральних закладів в ряді областей України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

За даними відомства, минулої доби поліція припинила діяльність 8 нелегальних гральних закладів у Полтавській, Запорізькій, Закарпатській та Харківській областях, а також у Дніпрі.

"За результатами проведених заходів вилучено 127 одиниць грального обладнання, зокрема 105 одиниць комп’ютерного обладнання, 8 гральних автоматів та 14 одиниць іншого обладнання, вартість якого, за попередніми даними, сягає 400 тисяч гривень", - розповіли в МВС.

Зазначається, що діяльність одного з гральних закладів було припинено у Київській області. Про діяльність нелегального закладу повідомили громадяни на урядову "гарячу" лінію, після чого інформація була відпрацьована правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 січня правоохоронці припинили діяльність 6 ігрових залів після звернень громадян на "гарячу" лінію. Нелегальні гральні заклади було закрито в Одесі, Дніпрі та Хмельницькому, а також у Херсонській області. Тоді поліція вилучила 75 одиниць грального обладнання.

Також РБК-Україна писало, що кіберполіція ліквідувала ряд онлайн-казино, які щомісячно приносили організатору грального бізнесу понад 100 тис. доларів. Нелегальний гральний онлайн-бізнес налагодив 28-річний мешканець Дніпропетровської області.