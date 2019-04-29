Поліція за добу виявила майже 6 тисяч порушень ПДР

Співробітники Нацполіції за добу виявили понад 400 водіїв, які керували транспортними засобами із ознаками алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції.

Крім того, як повідомляється, було зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку майже тисячі водіїв. Всього на території держави за минулу добу вчинено понад півтисячі дорожньо-транспортних пригод.

"Відтак за добу поліцейські виявили 5 935 порушень правил дорожнього руху, з початку заходів - 21 443 порушень", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за добу патрульні виявили 414 водіїв, які керували транспортними засобами і мали ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Крім того, поліцейські виявили 620 фактів керування транспортним засобом без відповідних документів. Також зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку 917 водіїв.

"Всього на території держави за минулу добу вчинено 511 дорожньо-транспортні пригоди. Зафіксовано 100 ДТП з травмованими, в яких загинуло 7 осіб та травмовано - 102 особи", - додали у прес-службі відомства.

Раніше РБК-Україна писало, що неподалік села Шаповалівка Конотопського району сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули чотири людини.

Також повідомлялося, що у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), внаслідок якої постраждала жінка та пошкоджено 12 автомобілів. Водій автомобіля "КРАЗ" з причепом не впорався з керуванням, внаслідок чого вантажівка зіткнулася з 12 автомобілями. Серед них - 1 автобус та 1 мікроавтобус.