Поліція за добу відкрила 5 кримінальних справ за порушення виборчої кампанії

З початку виборчого процесу поліція зареєструвала 1658 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом

Правоохранители 20 февраля открыли пять уголовных дел в связи с нарушением избирательного процесса на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

За прошедшие сутки на территории государства зарегистрировано 74 сообщения о событиях, связанных с выборами. Из них в Винницкой и Харьковской областях - по 9, в городе Киев - 8, Днепропетровской и Одесской - по 6, Волынской - 5, Львовской, Черкасской и Черниговской - по 4, Донецкой, Николаевской и Сумской - по 3, Кировоградской, Луганской и Полтавской - по 2, Запорожской, Киевской, Тернопольской и Черновицкой областях - по 1.

Кроме того, органами полиции составлено четыре административных протокола. В Киеве по 2, Житомирская и Херсонская области - по 1.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1658 сообщений, связанных с избирательным процессом. Указанные факты связаны с незаконной агитацией - 1072, подкупом избирателей - 121, повреждением имущества - 28 и хулиганством - 24. По указанным фактам открыто 74 уголовных производства. В частности, 38 дел связанны с нарушением избирательного законодательства, а 36 - с проведением предвыборной кампании. Составлено 389 административных протоколов.

Напомним, 19 февраля правоохранители открыли четыре уголовных дела в связи с нарушением избирательного процесса.