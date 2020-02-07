Поліція повідомила про підозру двом учасникам "самооборони Криму"

Слідчі головного управління поліції Криму повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування, які входили до складу так званої "самооборони Криму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що фігуранти несли бойові чергування на незаконно створеному блокпосту біля Красноперекопська, де вони виявляли і затримували проукраїнськи налаштованих кримчан.

"Зловмисники протягом лютого-березня 2014 несли бойові чергування на незаконно створеному поблизу блокпосту р. Красноперекопськ. Вони здійснювали перевірку документів і обшуки автомобілів з метою виявлення і затримання проукраїнськи налаштованого населення АР Крим", - повідомили в поліції.

Підозрювані під час "служби" були нагороджені медалями "За захист Криму" і "За повернення Криму".

Фігурантам повідомили про підозру по 1 ч. ст. 260 Кримінального кодексу України (створення і діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань). Їм загрожує 8 років позбавлення волі.

Все про підозру повідомлено 225 учасникам незаконних збройних формувань в Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора повідомив бойовика "ДНР" підозра в тортурах українських полонених. Зокрема, чоловік наносив побої цивільних і українським військовим, погрожував вбивством, імітував розстріли і утримував їх у нелюдських умовах.

Також РБК-Україна писало, що суддю Ялтинського міського суду Криму засудили до 12 років в'язниці за держзраду. Суддя сприяв анексії Криму Російською Федерацією.