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Поліція повідомила про підозру двом учасникам "самооборони Криму"

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Фігуранти виявляли і затримували проукраїнськи налаштованих кримчан у 2014 році

Слідчі головного управління поліції Криму повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування, які входили до складу так званої "самооборони Криму". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що фігуранти несли бойові чергування на незаконно створеному блокпосту біля Красноперекопська, де вони виявляли і затримували проукраїнськи налаштованих кримчан.

"Зловмисники протягом лютого-березня 2014 несли бойові чергування на незаконно створеному поблизу блокпосту р. Красноперекопськ. Вони здійснювали перевірку документів і обшуки автомобілів з метою виявлення і затримання проукраїнськи налаштованого населення АР Крим", - повідомили в поліції.

Підозрювані під час "служби" були нагороджені медалями "За захист Криму" і "За повернення Криму".

Фігурантам повідомили про підозру по 1 ч. ст. 260 Кримінального кодексу України (створення і діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань). Їм загрожує 8 років позбавлення волі.

Все про підозру повідомлено 225 учасникам незаконних збройних формувань в Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора повідомив бойовика "ДНР" підозра в тортурах українських полонених. Зокрема, чоловік наносив побої цивільних і українським військовим, погрожував вбивством, імітував розстріли і утримував їх у нелюдських умовах.

Також РБК-Україна писало, що суддю Ялтинського міського суду Криму засудили до 12 років в'язниці за держзраду. Суддя сприяв анексії Криму Російською Федерацією.

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