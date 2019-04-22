Поліція Шрі-Ланки встановила особу одного зі смертників

Поліція встановила особу одного зі смертників, які влаштували теракт на Шрі-Ланці. Про це повідомляє Daily Mirror.

В поліції повідомляють, що його звали Інсан Силаван і він був власником фабрики. Правоохоронні органи підозрюють, що він був пов'язаний з іншими смертниками, які загинули від вибуху. Поліція затримала дев'ять працівників підприємства.

Відзначимо, що, станом на 22 квітня, на Шрі-Ланці відбулися 9 вибухів. Останній вибух був сьогодні, він стався під час спроби силовиків розмінувати бомбу. Міністр оборони Руван Виджевардена описав вибухи як терористичний акт релігійних екстремістів.

В результаті теракту загинули майже 300 осіб. Як повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич, громадян України немає серед загибли. Однак, є загиблі із США, Данії, Китаю, Японії, Пакистану, Марокко, Індії та Бангладеш.

У зв'язку з цим на всій території країни ввели комендантську годину. Вона діятиме з 18:00 за місцевим часом до 6:00 22 квітня. Наступного дня, як уточнили влади, буде оголошено вихідним. Крім того, в аеропорту Коломбо посилили заходи безпеки. Також в країні вимкнули соцмережі.