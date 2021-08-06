Поліція та СБУ викрили схему оздоровлення бойовиків в окупованому Криму
Поліція Києва спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили схему лікування та оздоровлення бойовиків незаконних збройних формувань і військовослужбовців РФ. Оздоровлення організували на території окупованого Криму у місті Саки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Поблизу моря бойовики відпочивали у санаторіях, а відтак зловмисники налагодили механізм легалізації коштів, отриманих від незаконної підприємницької діяльності у Криму.
"Гроші спільники переправляли на територію України, а відтак за допомогою конвертаційних центрів знімали готівку та легалізовували шляхом проведення фінансових операцій щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики із використанням фінансових та страхових компаній", - повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.
Під час обшуків вилучено документацію, печатки, штампи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Триває досудове розслідування.