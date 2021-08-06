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Поліція та СБУ викрили схему оздоровлення бойовиків в окупованому Криму

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П'ятниця 06 серпня 2021 09:27
Поліція та СБУ викрили схему оздоровлення бойовиків в окупованому Криму Фото: СБУ та поліція викрили схему оздоровлення бойовиків в Криму (mvs.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Поліція Києва спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили схему лікування та оздоровлення бойовиків незаконних збройних формувань і військовослужбовців РФ. Оздоровлення організували на території окупованого Криму у місті Саки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Поблизу моря бойовики відпочивали у санаторіях, а відтак зловмисники налагодили механізм легалізації коштів, отриманих від незаконної підприємницької діяльності у Криму.

"Гроші спільники переправляли на територію України, а відтак за допомогою конвертаційних центрів знімали готівку та легалізовували шляхом проведення фінансових операцій щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики із використанням фінансових та страхових компаній", - повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко.

Під час обшуків вилучено документацію, печатки, штампи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Триває досудове розслідування.

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Служба безпеки України Крим полиция бойовики
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