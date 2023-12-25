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Полиция разогнала митинг оппозиции возле мэрии Белграда

Белград, Понедельник 25 декабря 2023 00:30
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Полиция разогнала митинг оппозиции возле мэрии Белграда Фото: полицейские разогнали митингующих и окружили мэрию Белграда (twitter.com/Sprinter99800)
Автор: Валерий Савицкий

Полиции удалось разогнать митинг вблизи городской администрации Белграда. Участники акции требовали признать недействительными результаты выборов в парламент Сербии и попытались штурмовать здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

На опубликованных видео зафиксированы бегущие от правоохранителей демонстранты. Силовики применяют слезоточивый газ и задерживают оппозиционеров.

Президент Сербии Александар Вучич назвали протестующих "хулиганами" и "тщеславными революционерами", а также созвал срочное заседание Совета национальной безопасности.

Парламентские выборы в Сербии и протесты оппозиции

В начале ноября Вучич распустил парламент Сербии и назначил новые парламентские и местные выборы на 17 декабря 2023 года.

По результатам голосования победу одержала правящая "Сербская прогрессивная партия". В то же время оппозиция заявила о фальсификации выборов.

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили нарушения на выборах в Сербии. В частности, были зафиксированы подкуп избирателей и предвзятость СМИ.

Вечером 24 декабря сторонники коалиции "Сербия против насилия" собрались перед зданием мэрии Белграда, чтобы выразить свое недоверие результатам выборов. Во время митинга демонстранты предприняли несколько попыток штурмовать здание, разбили окна и двери.

Вучич заявил, что ситуация в стране находится под контролем, а события в Белграде - это не революция.

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