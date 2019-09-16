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Поліція розшукує вбивцю Джумаєва і оприлюднила його прикмети

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 16:01
Поліція розшукує вбивцю Джумаєва і оприлюднила його прикмети
Фото: місце вбивства Джумаєва (police.dn.ua)

До вбивства Джумаєва причетні декілька осіб

Поліція Маріуполя розшукує вбивцю колишнього бойовика Романа Джумаєва, оприлюднені прикмети підозрюваного. Про це йдеться в повідомленні поліції Донецької області.

Поліція підтвердила, що Джумаєв був убитий сьогодні на порозі своєї квартири, тіло виявили в тамбурі.

"Попередньо встановлено, що близько 11:30 невідомі подзвонили у двері потерпілого, а коли той відкрив - вистрілили. Попередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - йдеться в повідомленні.

Обставини вбивства з'ясовуються. Поліція вживає заходів щодо встановлення та затримання підозрюваного. Прикмети зловмисника: вік 30-40 років, зріст приблизно 180 см, статура середня спортивна, одягнений у чорні брюки та чорну футболку.

Нагадаємо, раніше були опубліковані фото з місця вбивства бойовика в Маріуполі. Сьогодні стало відомо, що невідомі розстріляли Джумаєва на порозі квартири. Жертву на початку серпня відпустили під домашній арешт. Його звинувачували в участі в терористичній організації, зокрема, у бойових діях проти української армії на боці "Донецької народної республіки".

У грудні 2018 року у Маріуполі розгорівся скандал, коли стало відомо, що Джумаєв вже після затримання відкрив кіоск.

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