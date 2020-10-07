Поліція розшукала підозрюваного в замаху на екс-полонянку бойовиків

Фото: місце вибуху (mvs.gov.ua)

Співробітники правоохоронних органів розшукали підозрюваного в замаху на колишню полонянку бойовиків. Вона причетна до організації вибуху, в результаті якого потерпіла отримала тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

За попередньою інформацією, причиною замаху став особистий конфлікт між жінками на ґрунті ревнощів. Поліція підозрює жінку також у причетності до інших протиправних дій у відношенні потерпілої, які були протягом 2019 року.

Наголошується, що поліція відпрацювала декілька версій скоєння злочину.

"Було зібрано речові докази з місця вибуху, проведено більше ніж 10 різних експертиз. Робота ускладнювалася тим, що установи, які проводять експертні дослідження, знаходяться за межами Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Мешканка Луганської області неодноразово погрожувала потерпілої і погрожувала їй.

"В результаті проведених експертиз причетність зловмисниці до організації вибуху підтвердилася: ДНК-профіль, виявлений на спусковому важіль гранати, збігся з профілем підозрюваної", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що жінка приїхала у Костянтинівський район Донецької області, встановила "розтяжку" і після повернулася в Луганську область.

Їй повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Зараз вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 20 червня в Донецькій області на території приватного двору стався вибух, в результаті чого жінка отримала поранення.

Крім того, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували на Донбасі 5 порушень режиму припинення вогню.