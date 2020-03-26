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Поліція розшукала 9 з 10 громадян, що втекли з-під самоізоляції в Харківській області

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 21:43
Поліція розшукала 9 з 10 громадян, що втекли з-під самоізоляції в Харківській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова про штрафи поки не йде

Правоохоронці розшукали 9 з 10 чоловік, які втекли з-під самоізоляції в Харківській області. Про це в ефірі Hromadske повідомила завідувачка відділу особливо небезпечних інфекцій Харківської лабораторного центру Ганна Сухорукова.

За її словами, громадяни, які під час перетинання державного кордону України, надали неправдиву інформацію про місце самоізоляції і своїх контактних даних.

"Ми звернулися в Нацполицию, яка оперативно нам допомогла в питанні розшуку осіб, які повинні були бути під самоізоляцією. Встановлені адреси їх перебування", - сказала Сухорукова.

В поліції Харківській області повідомили, що всіх розшукуваних знайшли за межами Харківської області. При цьому на даний момент мова про накладення штрафів не йде.

Місцезнаходження останнього 10-го людини ще встановлюється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Харківській області розшукують 10 осіб, які порушили умови самоізоляції і контактували з зараженим коронавірусом. Всі вони прибули в Україну з-за кордону.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я на ранок 26 березня в Україні лабораторно підтверджено 156 випадків коронавірусу. У Харківській області поки зафіксований лише один випадок COVID-19. При цьому протягом дня у багатьох областях повідомляли про нові підтверджених випадках коронавіруса.

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