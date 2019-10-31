Поліція викрила схему розкрадання сільгоспземель в двох областях

Правоохоронці викрили схему розкрадання земель сільськогосподарського призначення в Запорізькій та Херсонській областях, яка була організована чиновниками у змові з засновниками фермерських господарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як повідомляється, поліція встановила, що засновники фермерських господарств у змові з місцевими чиновниками, зловживаючи службовим становищем, здійснювали незаконне виведення земель сільськогосподарського призначення з державної та приватної власності.

Зазначається, що 23 жовтня правоохоронці провели одночасно 8 обшуків у чиновників на території Херсонської та Запорізької областей. В ході обшуків було вилучено документи, на підставі яких укладалися договори про оренди. Також поліцейські виявили майже 3 тис. патронів калібру 7,62, гладкоствольну та нарізну зброю.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Наразі слідство триває, встановлюються всі обставини та коло осіб, які можуть бути причетними до злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області виявили розкрадання державних коштів, виділених на ремонт доріг. Прокуратура підозрює службових осіб селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у розкраданні майже 2,4 млн гривень.