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Поліція викрила інтернет-магазин з продажу особливо небезпечного наркотику в Україні

Автор: Іванна Шовкун

На Харківщині поліцейські припинили діяльність інтернет-магазину з продажу наркотиків. Зловмисник продавав особливо небезпечний наркотичний засіб PVP.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Зловмисника затримали під час продажу 5 грамів наркотику. Ним виявився 29-річний житель Чугуївського району. Довгий час він продавав "товар" через інтернет під псевдонімом Дід Мороз.

Поліцейські провели обшуки, в ході яких виявили більше кілограма синтетичної речовини PVP, вартість якої на чорному ринку становить близько 250 тисяч гривень, і пристосування для фасування наркотиків. Також поліція знайшла понад 40 "закладок". Наркотики вилучили та відправили на експертизу.

Фото: поліція заблокувала інтернет-магазин із продажу наркотиків (mvs.gov.ua)

Зловмиснику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, співробітники СБУ викрили угруповання, яке займалося продажем важких наркотиків. Банда "працювала" у різних регіонах України.

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