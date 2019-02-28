Поліція розслідує травмування людей льодяною брилою у Харкові

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість

Полиция открыла уголовное производство из-за травмирования людей в Харькове в результате падения ледяной глыбы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, ЧП произошло 26 февраля около 14:30 на улице Пушкинской.

В результате обрушения ледяной глыбы с крыши дома 52-летняя женщина и 34-летний мужчина получили закрытую черепно-мозговую травму и другие травмы. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, состояние их здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

РБК-Украина писало, что полиция открыла уголовное производство по факту травмирования в Полтаве малолетнего ребенка ледяной глыбой, которая упала с крыши.

Напомним, 3 февраля в Конотопе глыба льда упала с крыши многоэтажки и травмировала супружескую пару. Мужчина длительное время находился в коме, а потом умер.