Поліція відкрила провадження через травмування дитини льодяною брилою в Полтаві

Ілюстративне фото (pl.npu.gov.ua)

Дівчинка перебуває у лікарні

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування у Полтаві малолітньої дитини льодяною брилою, яка впала з даху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції.

Як зазначається, 2 лютого, близько 13 години, поблизу зупинки громадського транспорту "Зигіна", що по вулиці Соборності, з даху будинку впала льодяна брила, яка тяжко травмувала малолітню дівчинку. Наразі дитині надають допомогу лікарі.

Всі обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 міста Полтави. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 367 Кримінального кодексу України (Службова недбалість). Розпочате досудове розслідування.

Як писав Styler, у місті Кременчук, Полтавська область, медики повідомили в поліцію про госпіталізацію 16-річного хлопця, на якого впала велика бурулька.

Нагадаємо, у Києві 1 лютого біля одного із магазинів у Деснянському районі відбувся словесний конфлікт між трьома чоловіками. Один із них хотів вистрелити в опонента, але влучив у обличчя 5-річному хлопчику.