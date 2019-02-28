Поліція розслідує травмування людей льодяною брилою у Харкові

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість

Поліція відкрила кримінальне провадження через травмування людей у Харкові унаслідок падіння льодяної брили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, подія сталася 26 лютого близько 14:30 на вулиці Пушкінській.

Внаслідок обвалу льодової брили з даху будинку 52-річна жінка та 34-річний чоловік отримали закриту черепно-мозкову травму та інші травми. Наразі потерпілі перебувають у лікарні, стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини події.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування у Полтаві малолітньої дитини льодяною брилою, яка впала з даху.

Нагадаємо, 3 лютого в Конотопі брила льоду впала з даху багатоповерхівки і травмувала подружню пару. Чоловік тривалий час перебував у комі, а потім помер.