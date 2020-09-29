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Поліція розслідує смерть чоловіка в київському метро

Автор: РБК-Україна

Поліція почала розслідування інциденту зі смертю чоловіка у київському метро. Мешканець Ужгорода заліз на вагон, впав з нього і помер.

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Про це повідомляє поліція Києва.

За словами свідків, на одній зі станцій метро чоловік заліз на дах вагона, а коли почався рух поїзда, він впав з нього. Від численних травм чоловік помер на місці.

Після інциденту було тимчасово зупинено рух поїздів між станціями "Видубичі" та "Славутич". Під час огляду місця події було знайдено рюкзак з речами і документами загиблого. Ним виявився 29-річний мешканець Ужгорода.

Слідчі почали розслідування за статтею "Умисне вбивство" з кваліфікацією "самогубство". Триває уточнення обставин смерті і розглядаються різні версії.

Нагадаємо, 11 вересня ввечері станції метро "Хрещатик" і "Площа Льва Толстого" закрили для пасажирів після анонімного повідомлення про загрозу вибуху. Після рух поїздів відновлено у звичайному режимі. Повідомлення про замінування не підтвердилося.

Крім того, раніше в метрополітені Києва стався серйозний збій. Через падіння напруги в мережі тимчасово не працювала система електронного квитка і турнікети не пропускали пасажирів. В результаті на входах у метро утворилися великі черги.

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