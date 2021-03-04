Поліція Бельгії розслідує кібератаку проти прем’єр-міністра

У Бельгії правоохоронці розслідують кібератаку, від якої постраждала служба безпеки прем’єр-міністра Александра де Кроо. Вона сталася ще минулого року, однак коли саме, не уточнюють.

За словами самого Александра де Кроо, у 2020 році у комп’ютерній мережі його служби виявили три "специфічні інциденти, пов’язані з безпекою". Після цього, у них втрутились фахівці.

Також відомо, що після інцидентів запровадили додаткові заходи безпеки, а один з них розслідує поліція. Зазначається, що хакери не встигли завдати серйозної шкоди мережі.

"На цей час ми не маємо жодної інформації про те, хто стоїть за атакою", - зазначив Александр де Кроо.