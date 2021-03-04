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Хакери зламали сторінку у Facebook президента Киргизстану

Новость на русском → Бішкек, Четвер 04 березня 2021 11:20
Хакери зламали сторінку у Facebook президента Киргизстану Фото: Садир Жапаров (facebook.com japarov sadyr)
Автор: Андрій Козловський

У соціальній мережі Facebook невідомі хакери зламали особисту сторінку президента Киргизстану Садира Жапарова. Після цього зловмисники писали коментарі на сторінці під різними постами.

Про це повідомляє 24.kg.

За словами прессекретаря глави держави Галини Байтерек, президент не має жодного відношення до останніх коментарів, які були розміщені на його сторінці у Facebook.

"Садир Жапаров з повагою ставиться до всіх думок, що висловлюються в суспільстві, в тому числі і критичних, тому ніколи не дозволив би собі подібні висловлювання", - повідомила Байтерек.

Нагадаємо, корпорація Microsoft заявляє про кібершпигунство з боку Китаю. Мова йде про дистанційне виламування поштових ящиків через недоліки програмного забезпечення.

Також РБК-Україна писало, що Служба безпеки України викрила хакерське угрупування, яке діяло в Київській області. Хакери на замовлення незаконно отримували доступ до акаунтів місцевих посадовців у соцмережах та месенджерах.

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