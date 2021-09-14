Миколаївський суддя блокує розслідування справи щодо шахрайства "Стоп шлам", - адвокат  

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Дмитро Губницький відмовив в шести клопотаннях слідчого поліції у справі про шахрайство громадської організації "Стоп шлам", яка намагається отримати 9,2 млрд грн з Миколаївського глиноземного заводу.

За версією слідства, "Стоп шлам" подала позов про стягнення моральної шкоди з МГЗ від імені майже 1300 нібито членів їхньої організації. Пізніше з'ясувалося, що особисті дані людей використовували без їх відома, в організацію вони не вступали та про позов нічого не знають.

Крім того, експерти-психологи, дослідження яких стало основним доказом в суді, не зустрічалися з жодним з умовних потерпілих. Але це не завадило Заводському районному суду Миколаєва прийняти рішення на користь "Стоп шламу", додає адвокат.

Також слідчий звернувся до суду Миколаєва за отриманням тимчасового доступу до документів експертної установи, самої громадської організації, податкової, асоціації психологів, матеріалів цивільної судової справи в рамках звичайних процедур при розслідуванні. Але суддя Губницький відмовив у всіх клопотаннях.

"Включилася кругова порука. Це ще раз підтверджує, що правоохоронні органи на вірному шляху. Адже нічого незвичайного або зайвого слідчий не запитував. Стандартний набір: висновок експертів, договори, квитанції про оплату тощо. Все це необхідно, щоб переконатися в тому, що все викладене в нашій заяві є правдою і "Стоп шлам" - це ланка шахрайської схеми по заволодінню коштами заводу", - заявив адвокат Володимир Ващенко, який представляє інтереси МГЗ.

