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Поліція розслідує заворушення під судом після розгляду справи Антоненка

Автор: Роман Тверденко

Поліція оцінить дії правоохоронних органів і учасників акції протесту після суду над Андрієм Антоненком. Один з поліцейських штовхнув протестуючого.

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Про це повідомляє сайт Національної поліції.

За версією правоохоронців, група громадян заблокувала виїзд автозаку з Антоненко з території суду. На прохання припинити дії протестувальники не відреагували, а навпаки вийшли на дорогу по вулиці Солом'янській і перекрили рух. Після цього поліція втрутилася в ситуацію, щоб створити коридор для автозаку і під час цього сталися сутички з активістами. Далі було відновлено рух транспорту.

Поліція Києва зібрала інформацію щодо інциденту. Правоохоронці проведуть перевірку і оцінять дії кожного учасника ситуації.

Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд залишив під вартою Андрія Антоненка, який звинувачується в участі у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Раніше прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство Шеремета. Однак слідство не встановило замовників і організаторів вбивства журналіста.

Згідно з обвинувальним актом, підсудні Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь об'єдналися в злочинну групу і на замовлення невстановлених осіб вирішили вбити журналіста.

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