Поліція викрила схему розкрадання мільйонів гривень Державної судноплавної компанії

Поліцейські викрили схему продажу майна Державної судноплавної компанії, сума збитків може сягати кількох десятків мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Так, поліція викрила схему, за якою були реалізовані майнові комплекси компанії за ціною, що значно нижча ринкової. У зв’язку з процедурою відновлення платоспроможності держпідприємства та з метою погашення заборгованості перед кредиторами частину майна компанії було виставлено на аукціон. Зокрема, об’єкти нерухомості разом із земельними ділянками вздовж узбережжя Чорного моря у місті Одеса.

Однак під час розміщення оголошення про проведення торгів було зазначено лише інформацію про споруди та їх вартість. Крім того, зазначена вартість об’єктів була нижчою від ринкової. Також у потенційних учасників була виключно одна доба, аби надати відповідні заявки про свою участь. Такі умови аукціону суперечили нормам діючого законодавства.



З переможцями аукціону керуючий санацією уклав три договори купівлі-продажу об’єктів нерухомості без урахування наявних земельних ділянок. Земля, на якій знаходилися споруди, що раніше були виділені у користування держкомпанії на підставі рішень Одеського виконавчого комітету, не була належним чином оформлена та зареєстрована в установленому законом порядку посадовими особами судноплавної компанії.



Скориставшись цим фактом, комерційні структури звернулися до органів виконавчої влади із заявою про надання даних ділянок у довгострокову оренду. В подальшому до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно був внесений відповідний запис.



Таким чином внаслідок завідомо протиправних дій керуючий санацією Державної судноплавної компанії реалізував зазначене вище майно. Остаточна сума збитків буде встановлюватися під час проведення досудового розслідування. Проте, за попередніми даними, може сягати кількох десятків мільйонів гривень.



Сьогодні, 21 листопада, правоохоронці провели ряд обшуків за місцем мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях товарної біржі та держкомпанії. Наразі встановлено, що за юридичною адресою товарної біржі, яка організовувала проведення аукціону з продажу майна держкомпанії, знаходиться зовсім інша організація.



З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на об’єкти нерухомості та земельні ділянки накладено арешт.

Після аналізу вилучених документів, що мають значення у провадженні, та встановлення участі та ролі фігурантів у злочинній схемі, буде вирішуватися питання щодо повідомлення учасникам "оборудки" про підозру.

Раніше повідомлялося, що НАБУ завершило розслідування у справі екс-народного депутата України Валерія Іщенко, якого підозрюють у розкраданні коштів "Укрзалізниці".

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