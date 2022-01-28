Поліція спіймала 60-річного жителя Луганської області на торгівлі зброєю

"У поле зору оперативників потрапив 60-річний житель області, який займався протиправним "бізнесом" - переробкою і збутом зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели у фігуранта оперативні закупівлі.

Експертиза підтвердила, що придбані речі - це вогнепальна зброя, придатна до стрільби, з елементами кустарної переробки пневматичного пістолета і під бойові патрони.

У фігуранта пройшов обшук, в ході якого вилучено кілька одиниць зброї з ознаками переробки, заготівлі та знаряддя для виготовлення.

Порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Фігуранту оголошено підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Слідчі встановлюють походження зброї та боєприпасів.

Фото: вилучення зброї (npu.gov.ua/)