RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полиция усилит меры безопасности в Украине на Рождество

Фото: полиция усилит меры безопасности на рождественские праздники (t.me/KyivCityOfficial)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители усилят охрану общественных мест и церквей в Украине на Рождество, которое украинцы будут отмечать завтра, 25 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолия Серединского в эфире телемарафона.

"Завтра около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения. Основные усилия и наряды будут направлены в культовые сооружения, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - сказал Серединский.

Также начальник департамента полиции призвал украинцев сознательно отнестись к ограничениям, введенным в Украине из-за военного положения, а также напомнил, что использование салютов, петард и другой пиротехники запрещено во время войны.

Напомним, сегодня в Украине празднуют Сочельник, а завтра украинцы вместе с другими христианами мира будут отмечать Рождество. Это уже второе Рождество, которое украинцы будут встречать в условиях полномасштабной войны с Россией.

Рождество в Украине начали праздновать 25 декабря в 2023 году. Это произошло в связи с переходом на Новоюлианский церковный календарь. Именно в эту дату Рождество отмечает большинство стран мира.

Добавим, РБК-Украина рассказывало, как президент, премьер и главнокомандующий ВСУ поздравили украинцев с Рождеством и Сочельником.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рождествополиция