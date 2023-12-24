Полиция усилит меры безопасности в Украине на Рождество

"Завтра около 20 тысяч правоохранителей будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения. Основные усилия и наряды будут направлены в культовые сооружения, где будут проходить богослужения, а также в места массового пребывания граждан", - сказал Серединский.

Также начальник департамента полиции призвал украинцев сознательно отнестись к ограничениям, введенным в Украине из-за военного положения, а также напомнил, что использование салютов, петард и другой пиротехники запрещено во время войны.

Напомним, сегодня в Украине празднуют Сочельник, а завтра украинцы вместе с другими христианами мира будут отмечать Рождество. Это уже второе Рождество, которое украинцы будут встречать в условиях полномасштабной войны с Россией.

Рождество в Украине начали праздновать 25 декабря в 2023 году. Это произошло в связи с переходом на Новоюлианский церковный календарь. Именно в эту дату Рождество отмечает большинство стран мира.

Добавим, РБК-Украина рассказывало, как президент, премьер и главнокомандующий ВСУ поздравили украинцев с Рождеством и Сочельником.

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