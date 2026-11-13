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Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве

16:16 13.11.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: Институт травматологии в Киеве после вражеского удара (Getty Images)

Ночью 13 ноября вражеский дрон попал в больницу, расположенную в Шевченковском районе Киева. Полиция проводила эвакуацию пациентов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Патрульной полиции Киева в Telegram.

Эвакуация из больницы

Ночью вражеский беспилотник атаковал Институт травматологии в Киеве.

Патрульные полицейские оперативно прибыли на место попадания.

Они обследовали территорию медицинского учреждения и помогли переместить пациентов в безопасное место.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате ночной российской атаки на Киев поврежден один из медучреждений Национальной академии медицинских наук. В здании вспыхнул пожар, частично разрушенный второй этаж.

Пострадали три пациента, среди медицинских работников раненых нет.

Кроме того, в ГСЧС Украины показали фото последствий обстрела и уточнили, что семь человек спасли и 30 эвакуировали.

Также стало известно, что атака противника 3 ноября повредила хоспис для пожилых и смертельно больных людей в городе Днепр.

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