Полиция показала первые минуты после удара РФ по Институту травматологии в Киеве

Ночью 13 ноября вражеский дрон попал в больницу, расположенную в Шевченковском районе Киева. Полиция проводила эвакуацию пациентов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили в Патрульной полиции Киева в Telegram.
Ночью вражеский беспилотник атаковал Институт травматологии в Киеве.
Патрульные полицейские оперативно прибыли на место попадания.
Они обследовали территорию медицинского учреждения и помогли переместить пациентов в безопасное место.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате ночной российской атаки на Киев поврежден один из медучреждений Национальной академии медицинских наук. В здании вспыхнул пожар, частично разрушенный второй этаж.
Пострадали три пациента, среди медицинских работников раненых нет.
Кроме того, в ГСЧС Украины показали фото последствий обстрела и уточнили, что семь человек спасли и 30 эвакуировали.
Также стало известно, что атака противника 3 ноября повредила хоспис для пожилых и смертельно больных людей в городе Днепр.