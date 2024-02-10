Полиция показала первые минуты после удара по нефтебазе в Харькове

"Патрульные одними из первых прибыли на место и сразу начали оказывать помощь, эвакуировать и вместе со спасателями локализовать пожар, чтобы огонь не опрокидывался на другие дома", - говорится в сообщении.

Патрульные отмечают, что кроме помощи пострадавшим также регулировали движение для беспрепятственного проезда спецтехники.

Удар по Харькову

В ночь на 10 февраля российские оккупанты атаковали Харьков дронами-каимкадзе. Мэр города Игорь Терехов заявлял, что вражеские беспилотники попали по АЗС. Но позже глава Харьковской ОВ сообщил, что была атакована нефтебаза.

Из-за обстрела произошла утечка топлива, поэтому вспыхнул мощный пожар. Она охватила частные жилые дома. Было уничтожено около 15 домов.

Сообщается, что в результате атаки погибли семь человек. Пятеро из них – это одна семья с тремя детьми. Мэр Харькова не исключает, что могут быть найдены тела жертв российской атаки.

Детальнее об ударе по Харькову - читайте в материале РБК-Украина.