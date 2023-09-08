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Полиция показала первые минуты после вражеского удара по Сумам

Сумы, Пятница 08 сентября 2023 14:45
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Полиция показала первые минуты после вражеского удара по Сумам Фото: полиция показала первые минуты после вражеского удара по Сумам (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция показала первые минуты после удара по городу Сумы в ночь на 8 сентября. Патрульные помогали тушить пожар до приезда спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Facebook.

Опубликованное видео было записано на бодикамеры патрульных полицейских. До приезда спасателей патрульные вместе с жителями соседних домов тушили пожар, возникший в результате удара оккупантов.

Также полицейские осмотрели разрушенный дом, чтобы найти пострадавших и оказать им помощь.

Удар по Сумам

Напомним, российская армия вторую ночь подряд атакует город Сумы. Этой ночью кккупанты попали в частный сектор. В результате удара разрушен частный дом, повреждено по меньшей мере 20 домов и несколько автомобилей.

Из-под завалов удалось спасти пожилых супругов. По последним данным мэрии, количество раненых выросло до 4 человек. Один человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: в Сумах 4 пострадавших в результате ночной атаки (t.me/golova_lysenko)

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