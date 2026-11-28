В течение 28 ноября российские захватчики постоянно атаковали Киев ударными дронами - один человек погиб, также есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление НПУ.
Около 14:00 враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. На место оперативно выехали специалисты, оценившие масштабы повреждений.
В связи с атакой мэр Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможных перебоях с электро- и водоснабжением в некоторых районах.
Позже в 16:30 он сообщил о пожаре в Шевченковском районе. Там из-за падения обломков загорелись автомобили, припаркованные на стоянке.
Около 17:18 Кличко заявил, что в Соломенском районе в результате атаки врага погибла женщина.
Он также добавил, что обломки российского дрона упали на двухэтажное админздание. Произошло частичное разрушение.
"Тело погибшей женщины, о которой сообщали, обнаружили под завалами", - уточнил мэр впоследствии.
Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что повреждения после российских ударов зафиксированы в Святошинском и Шевченковском районах.
"В Святошинском районе в результате вражеского удара погибла 47-летняя женщина и ранен 17-летний парень", - рассказали полицейские.
Согласно их данным, в Шевченковском районе ранены четверо гражданских, в том числе 5-летний мальчик и трое взрослых в возрасте от 32 до 74 лет.
"Мальчика и еще одного пострадавшего госпитализировали. Двоим гражданам медики оказали помощь без госпитализации", - сказано в заявлении НПУ.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что российский дрон ударил по девятиэтажке в Харькове.
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