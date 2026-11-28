Около 14:00 враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. На место оперативно выехали специалисты, оценившие масштабы повреждений.

В связи с атакой мэр Виталий Кличко предупредил жителей столицы о возможных перебоях с электро- и водоснабжением в некоторых районах.

Позже в 16:30 он сообщил о пожаре в Шевченковском районе. Там из-за падения обломков загорелись автомобили, припаркованные на стоянке.

Последствия атаки РФ на Киев 28 ноября (Фото: UA_National_Police)

Около 17:18 Кличко заявил, что в Соломенском районе в результате атаки врага погибла женщина.

Он также добавил, что обломки российского дрона упали на двухэтажное админздание. Произошло частичное разрушение.

"Тело погибшей женщины, о которой сообщали, обнаружили под завалами", - уточнил мэр впоследствии.

Последствия атаки РФ на Киев 28 ноября (Фото: UA_National_Police)

Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что повреждения после российских ударов зафиксированы в Святошинском и Шевченковском районах.

"В Святошинском районе в результате вражеского удара погибла 47-летняя женщина и ранен 17-летний парень", - рассказали полицейские.

Согласно их данным, в Шевченковском районе ранены четверо гражданских, в том числе 5-летний мальчик и трое взрослых в возрасте от 32 до 74 лет.

Последствия атаки РФ на Киев 28 ноября (Фото: UA_National_Police)

"Мальчика и еще одного пострадавшего госпитализировали. Двоим гражданам медики оказали помощь без госпитализации", - сказано в заявлении НПУ.