Поліція підозрює працівників держзаводу в незаконному збуті 45 тисяч літрів спирту

Працівники заводу, як кажуть правоохоронці, продавали етиловий сприт без відображень даних в офіційних документах, а кошти, отримані від реалізації сировини, розподіляли між собою. Для цього вони зробили "врізку" в обхід лічильників.

Поліція задокументувала факт продажу 10 тисяч літрів спирту за понад 400 тисяч гривень. Правоохоронці провели обшук та вилучили ці кошти, а також знайшли:

ще 600 тисяч гривень;

дві вантажівки;

бочки з 5000 літрами спирту;

обладнання для розливу спирту.

В ході перевірки держзаводу поліцейські виявили нестачу понад 30 тисяч літрів спирту.

Поліція порушила кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу. Наразі правоохоронці встановлюються суму збитків, яких було завдано державі.