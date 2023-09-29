Полиция под Балаклеей нашла тело мужчины, которого замучили военные РФ (фото)

Правоохранители изъяли тело замученного россиянами мужчины в поселке Савинцы Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.
"Похоронили его во время оккупации на центральном кладбище", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на теле погибшего были огромные гематомы, синяки, на руках следы от веревок. Теперь тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Фото: Эксгумация (facebook.com/police.kharkov)
Полицейские открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
"59-летний Юрий Кривич был бизнесменом, горячим сторонником Украины. Это не понравилось некоторым местным", - сказал брат погибшего.
По его словам, у него (погибшего - ред.) был конфликт с местными жителями накануне, они ему угрожали, что он "неправильно себя ведет".
Соседи сообщили, что 27 апреля прошлого года его забрали военные РФ из так называемой "ЛНР", а через сутки тело мужчины нашли во дворе. Похоронили погибшего 2 мая 2022 года.
По словам старшего следователя по особо важным делам следственного управления полиции Харьковской области Анны Пономаренко, нет никаких сомнений в том, что именно российские военные совершили это преступление.
"В то время в пгт Савинцы находились военные так называемой "Л/ДНР" и военные российской федерации, есть свидетельства, что его забирали военные. После того труп его был найден уже с телесными повреждениями, - сообщила Пономаренко.
Она добавила, что сейчас при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска продолжаются следственные действия, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к убийству Юрия Кривича.
Российские военные во время вторжения убили сотни людей. Гражданских похищали, позже пытали. Украинские правоохранители постоянно проводят эксгумации на освобожденных от РФ территориях.
В мае на севере Донецкой области полиция эксгумировала тела шести человек. Часть из них погибли от обстрелов армии РФ.
Уже в июле правоохранители провели эксгумацию в селе Циркуны (Харьковская область). Там обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от обстрелов русских войск.
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