Полиция под Балаклеей нашла тело мужчины, которого замучили военные РФ (фото)

"Похоронили его во время оккупации на центральном кладбище", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на теле погибшего были огромные гематомы, синяки, на руках следы от веревок. Теперь тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Фото: Эксгумация (facebook.com/police.kharkov)

Полицейские открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Обстоятельства убийства мужчины

"59-летний Юрий Кривич был бизнесменом, горячим сторонником Украины. Это не понравилось некоторым местным", - сказал брат погибшего.

По его словам, у него (погибшего - ред.) был конфликт с местными жителями накануне, они ему угрожали, что он "неправильно себя ведет".

Соседи сообщили, что 27 апреля прошлого года его забрали военные РФ из так называемой "ЛНР", а через сутки тело мужчины нашли во дворе. Похоронили погибшего 2 мая 2022 года.

Что говорят в полиции

По словам старшего следователя по особо важным делам следственного управления полиции Харьковской области Анны Пономаренко, нет никаких сомнений в том, что именно российские военные совершили это преступление.

"В то время в пгт Савинцы находились военные так называемой "Л/ДНР" и военные российской федерации, есть свидетельства, что его забирали военные. После того труп его был найден уже с телесными повреждениями, - сообщила Пономаренко.

Она добавила, что сейчас при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска продолжаются следственные действия, устанавливаются люди, которые могут быть причастны к убийству Юрия Кривича.

Убийства русских людей на оккупированных территориях Украины

Российские военные во время вторжения убили сотни людей. Гражданских похищали, позже пытали. Украинские правоохранители постоянно проводят эксгумации на освобожденных от РФ территориях.

В мае на севере Донецкой области полиция эксгумировала тела шести человек. Часть из них погибли от обстрелов армии РФ.

Уже в июле правоохранители провели эксгумацию в селе Циркуны (Харьковская область). Там обнаружили тело мужчины, который в прошлом году погиб от обстрелов русских войск.