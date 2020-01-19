Поліція відпустила затриманих у центрі Києва нападників на активістів

Ілюстративне фото (flickr.com/national.police)

На затриманих склали адміністративні протоколи за хуліганство

Поліція Києва відпустила затриманих, які напали у центрі столиці на учасників акції проти ультраправого насильства. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції.

Зазначається, що після з’ясування усіх обставин та відібраних пояснень правоохоронці відпустили усіх затриманих осіб - це 11 людей.

"За вчинення правопорушень відносно них складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - зазначили у прес-службі.

Інцидент стався на площі Михайлівській. Активісти організували у Києві акцію пам’яті журналістки Анастасії Бабурової й адвоката Станіслава Маркелова, вбитих у Москві 11 років тому.

Як пояснили організатори акції, учасники демонстрації виступили із засудженням мови ненависті й ультраправого насилля в Україні та Росії.

У поліції уточнили, що акція відбулася відповідно до раніше поданої заявки. Після її завершення активісти пішли у напрямку фунікулеру. В цей час група невідомих закидала уасників мітингу петардами.

У Києві на Михайлівській площі відбулася акція пам’яті журналістки Анастасії Бабурової й адвоката Станіслава Маркелова, вбитих у Москві 11 років тому.



Організатори акції засуджують мову ненависті й ультраправе насилля в Україні та Росії pic.twitter.com/zsYXVld9zg — hromadske (@HromadskeUA) January 19, 2020

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за наслідками інциденту біля фунікулера правоохоронці доставили до Шевченківського управління поліції одинадцять громадян.