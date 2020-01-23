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Поліція відкрила кримінальне провадження через акцію під Харківською ОДА

Новини » Суспільство     23.01.2020 - 21:07
Поліція відкрила кримінальне провадження через акцію під Харківською ОДА
Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Акція тривала близько 10 хвилин

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через хуліганські дії під будівлею обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що 23 січня близько 18:30 до чергової частини ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що до адміністративної будівлі по вулиці Сумській на автомобілі "Тойота" під’їхала група осіб. Один з чоловіків заліз на дах автівки з плакатом у руках, інші - підпалили фаєри.

Уся акція тривала протягом 10 хвилин. На момент прибуття слідчо-оперативної групи чоловіки покинули місце події.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події та причетні до неї особи встановлюються

Нагадаємо, 19 січня у Києві за протиправні дії на Михайлівській площі поліцейські доставили в управління поліції 11 осіб. Після завершення акції пам’яті журналістки Анастасії Бабурової й адвоката Станіслава Маркелова, вбитих у Москві 11 років тому, активісти пішли у напрямку фунікулеру. В цей час група невідомих закидала учасників мітингу петардами.

РБК-Україна писало, що за вчинення правопорушень відносно них складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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