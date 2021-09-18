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Поліція відкрила кримінальну справу через вибух у Кривому Розі

Автор: Инна Собора

У Кривому Розі на вулиці Мухіна стався вибух у багатоповерхівці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший міський".

Провадження відкрили за частиною 1 статті 270 КК України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Винуватцю може загрожувати штраф до 2 040 грн, до двох років виправних робіт або до трьох років обмеження волі. Поки що у поліції продовжують вивчати усі обставини події.

Нагадаємо, вибух пролунав у багатоповерхівці у Довгинцівському районі 17 вересня.

У результаті в одній з квартир виникла пожежа, дим від якої наповнив сусідні приміщення. Рятувальникам вдалося вивести на свіже повітря 52-річного господаря квартири та 10-річного хлопчика, який проживав по-сусідству. Ще двоє дітей покинули приміщення самостійно.

РБК-Україна публікувало фото з місця події.

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Кривий РігВибух газу