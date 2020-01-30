Поліція відкрила провадження через вибух та постріли у Харкові

Фото: поліція працює на місці події (hk.npu.gov.ua/)

Попередньо, стався конфлікт між невстановленими особами

За фактом вибуху та пострілів у Харкові, які було чутно 30 січня, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За словами заступника начальника поліції Харківської області Сергія Чижа, слідчі попередньо з'ясували, що у Шевченківському районі міста стався конфлікт між невстановленими особами. В ході конфлікту було застосовано гранату та травматичну зброю.

"Зараз експерти проводять збір речових доказів, співробітники слідчо-оперативних груп опитують свідків події, а також мешканців прилеглих будинків, вилучають та опрацьовують записи з камер відеоспостреження", - додали в поліції.

Зазначається, що подія була кваліфікована за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство. Порушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові поліція ввела операцію "Сирена" через вибух та постріли у Шевченківському районі. Очевидці розповіли, що з місця події поїхав білий автомобіль, де міг перебувати потерпілий. Правоохоронці встановлювали місцеперебування транспортного засобу.

Також РБК-Україна писало, що 26 січня у Московському районі Харкова в житловому будинку в результаті вибуху гранати загинув 63-річний чоловік. Слідчі встановили, що мешканець однієї з квартир загинув від вибуху ручної гранати РГД-5.