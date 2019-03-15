Поліція відкрила провадження через напад на лікаря в Києві

Провадження відкриті за двома статтями ККУ

По факту нападения на врача в Голосеевском районе Киева следователи Национальной полиции начали уголовные производства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как отмечается, производства открыты по двум статьям Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение (ч. 1 ст. 121 УК) и хулиганство (ч. 4 ст. 296 УКУ).

Напомним, сегодня в 9 часов в полицию поступило сообщение о том, что на улице Енисейской Голосеевского района столицы возле клиники мужчина плеснул неизвестным веществом врачу в лицо. Пострадавшего забрала "скорая".

В полиции сообщали, что определятся с правовой квалификацией события после получения информации относительно состояния и степени тяжести травм мужчины, а также установления, каким именно веществом облили врача.

Отметим, о состоянии здоровья врача в полиции не сообщили. Также неизвестно, каким именно веществом облили врача.

РБК-Украина писало, что в Киеве вчера утром на улице Багговутовской нашли тело мужчины. Позже стало известно, что погибший - работник Администрации президента. В полиции сообщили, что мужчина умер от ишемической болезни сердца.