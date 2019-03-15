У Києві лікаря облили невідомою речовиною

Ілюстративне фото (УНІАН)

Потерпілого забрала "швидка"

У Києві поліція розшукує зловмисника, який облив лікаря невідомою речовиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, сьогодні о 9-й годині до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Єнісейській Голосіївського району столиці біля клініки чоловік хлюпнув невідомою речовиною лікарю в обличчя. Потерпілого забрала "швидка".

На місце подій негайно виїхала слідчо-оперативна група та наряди патрульної поліції. Поліцейські проводять огляд місця події та вилучають речі зі слідами рідини невідомого походження, спілкуються зі свідками та переглядають записи з камер відеонагляду, що встановлені неподалік.

Матеріали зареєстрували до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції. Після отримання інформації щодо стану та ступеню тяжкості травм чоловіка, а також встановлення, якою саме речовиною облили лікаря, правоохоронці визначаться із правовою кваліфікацією події.

РБК-Україна писало, що у Києві на вулиці Багговутівській вранці 14 березня було знайдено тіло чоловіка. Пізніше стало відомо, що загиблий - працівник Адміністрації президента.

Раніше повідомлялося, що з 2014 року Національна поліція України відкрила 144 кримінальні справи за фактами, повязаними з нападами на активістів.